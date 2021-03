Meghan trouve "très libérateur" de pouvoir faire ses propres choix loin du palais

Ce vendredi, c’est donc un quatrième extrait de l’entretien-confession donné par Meghan et le prince Harry à Oprah Winfrey qui a été diffusée dans la matinale de la chaîne – qui s’avère être la plus regardée du pays. Finies les 30 secondes au montage saccadé sur fond de musique dramatique, voici que l’on retrouve la duchesse face à la présentatrice pour une séquence d’un peu moins de deux minutes qui révèle les prémices de cette rencontre tant attendue.

Oprah Winfrey rappelle à Meghan qu’elle a tout d’abord sollicité une interview avec elle "en mars ou en février 2018 avant le mariage". "Vous m’avez dit que ce n’était pas le bon moment. Et nous voici enfin capables d’avoir cette conversation", explique-t-elle. La duchesse acquiesce avant de livrer ses propres souvenirs. "Je me souviens très bien de cette discussion, que je n’avais même pas le droit d’avoir avec vous personnellement. Il devait y avoir des gens avec moi dans la pièce. Tout était…", commence-t-elle.

"Qu’est-ce qui fait que c’est le bon moment maintenant ?" l’interroge Oprah Winfrey. Meghan marque une pause puis répond. "Eh bien, tant de choses…" dit-elle, évoquant notamment leur "habilité à faire leurs propres choix". "Je n’aurais pas pu vous dire oui à l’époque, ce n’était pas à moi de prendre cette décision", explique-t-elle. "En tant qu’adulte qui a mené une vie très indépendante, me retrouver dans cette construction qui est… hum… différente, je pense, de ce que les gens peuvent imaginer... c’est très libérateur de pouvoir avoir le droit et le privilège de pouvoir vous dire oui, d’être prête à parler et de pouvoir le dire soi-même, d’être capable de faire ses propres choix et parler en son nom", pose-t-elle. Avant que l’écran ne redevienne noir et donne rendez-vous dimanche aux téléspectateurs.