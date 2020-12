Megxit et danse TikTok : une chaîne anglaise imagine le discours de Noël de la reine grâce au "deepfake"

Buckingham Palace n’a pas souhaité commenter l’initiative. Et on comprend un peu pourquoi. Une fausse reine Elizabeth II délivrera un discours de Noël peu conventionnel sur Channel 4, au moment même où la vraie souveraine prendra la parole sur la BBC et ITV.

Le thème de ce faux discours ? "La confiance". "2020 a été une année difficile pour nous tous. Pour beaucoup, nos familles sont ce qui nous a permis de tenir", poursuit la fausse reine alors que s’affichent des photos du prince Andrew, embourbé dans le scandale Epstein, et du duc de Sussex et de la duchesse de Sussex le jour de leurs noces. La fausse Elizabeth II se dit alors "si attristée par le départ de Harry et Meghan". "Il y a peu de choses plus blessantes que de s’entendre dire qu’on préfère la compagnie des Canadiens", moque-t-elle.