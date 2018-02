Mélanie Laurent : "C'est un beau rôle de femme forte... C'est un cadeau un rôle pareil !"

Après avoir fait ses preuves avec "Astérix et Obélix : Aux services de sa Majesté", Laurent Tirard nous propose "Le Retour du Héros". Une comédie en costumes autour du duo Jean Dujardin et Mélanie Laurent qui fonctionne à merveille. Entre dialogues savoureux et modernité, le film promet aux cinéphiles des sensations fortes.



