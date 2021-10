Le Théâtre de la Colline refuse de déprogrammer la musique de Bertrand Cantat

Il apporte son soutien à Bertrand Cantat. Wajdi Mouawad, le directeur du Théâtre de la Colline a refusé mardi de déprogrammer Bertrand Cantat, condamné pour le meurtre de sa compagne en 2003, à qui il a demandé de composer la musique de son prochain spectacle baptisé Mère et qui sera joué du 19 novembre au 30 décembre. Dans un communiqué, Wajdi Mouawad a également refusé de déprogrammer Jean-Pierre Baro, un metteur en scène qui avait été visé par une plainte pour viol classée sans suite, et qui met quant à lui en scène une pièce pour La Colline, un des six théâtres nationaux en France.

La programmation des deux artistes a suscité l'émotion parmi le mouvement #MeTooThéâtre, qui prend de l'ampleur depuis quelques semaines. Tout en affirmant adhérer "sans réserve" aux "combats pour l'égalité entre les femmes et les hommes et celui contre les violences et le harcèlement sexuel", Wajdi Mouawad dit refuser de se "substituer à la justice".