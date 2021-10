MeTooTheatre : des témoignages dénoncent des violences sexuelles dans le milieu théâtral

Sur Twitter, les témoignages, principalement de femmes, dénoncent les metteurs en scène, producteurs, mais aussi comédiens, qui abusent de leur position de pouvoir, pour s'en prendre aux actrices. "J'ai assisté à des répétitions dans lesquelles un metteur en scène directeur de CDN demandait à une comédienne de refaire un morceau de scène juste pour mater ses fesses", témoigne un compte.

"Parce que entre comédiennes et comédiens, on ne compte plus les discussions à base de 'fais gaffe à cet acteur', 'ne joue pas avec celui-ci', 'Ce metteur en scène a essayé ceci ou s’est permis cela'", ajoute une autre. Certains témoignages relatent des agressions qui ont eu lieu dès l'école ou durant les cours au conservatoire.

"J’ai été frappée et fait l’objet de commentaires humiliants durant un cours dans une école de théâtre réputée du 19ᵉ arrondissement de Paris dont le fondateur vient de décéder", témoigne ainsi une autre jeune femme. Et les comédiennes ne sont pas non plus les seules impactées dans ce milieu, puisque des témoignages de régisseuses et de techniciennes sont également publiés.