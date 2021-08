"Mettez de la crème solaire" : Hugh Jackman interpelle sur le cancer de la peau après une biopsie

La dernière fois que Hugh Jackman s’est affiché avec un pansement sur le nez, c’était en 2017. L’acteur australien révélait alors s’être fait retirer un carcinome basocellulaire, un cancer de la peau fréquent, favorisé par des expositions au soleil répétées et sans protection. De 2013 à 2017, la star de X-Men s’est fait opérer six fois pour éradiquer le même fléau. Et à chaque fois, il martèle le même message. "Faites des check-up régulièrement et mettez de la crème solaire", insiste-t-il encore ce lundi.