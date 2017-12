Michel Sardou fait ses adieux à la scène musicale pour se consacrer au théâtre

Michel Sardou est l'invité du JT de 20H de Julien Arnaud sur TF1, ce mercredi soir. L’un des chanteurs préférés des Français, qui totalise 2 300 concerts, fait ses adieux à la scène musicale. Il devrait retrouver le théâtre. Mais d'ici là, l'artiste est actuellement en tournée avec son spectacle "La dernière danse". "Ce qui va me manquer, c'est l'espace. Les grands espaces que le public occupent, comme les grandes salles de La Seine Musicale", a-t-il déclaré.



