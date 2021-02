Michelle Obama annonce l'arrivée de "Waffles + Mochi", une émission de cuisine pour enfants sur Netflix

Michelle Obama est de retour sur Netflix. Mais pas pour nous parler de politique. L'épouse de Barack Obama, qui était revenue sur son parcours dans l'excellent documentaire Becoming, vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle émission de cuisine pour les enfants. "Permettez-moi de vous présenter deux nouveaux amis à moi : leurs noms sont Waffles et Mochi. Et le 16 mars, nous lancerons une nouvelle émission pour enfants sur Netflix intitulée Waffles + Mochi", a expliqué l'ex-première dame des États-Unis sur les réseaux sociaux.

"Tout est question de bonne nourriture : la découvrir, la cuisiner et bien sûr la, manger. Ces deux-là nous emmèneront dans des aventures partout dans le monde pour explorer de nouveaux ingrédients et essayer de nouvelles recettes. Les enfants vont adorer, mais je sais que les adultes aussi s'amuseront beaucoup, tout en trouvant quelques conseils pour la cuisine", a poursuivi Michelle Obama.

Très engagée dans la lutte contre la malbouffe et pour la santé des enfants, la maman de Malia et Sasha a expliqué que ce programme était “une extension” du travail qu’elle a réalisé lorsqu’elle était à la Maison Blanche. "Je sais aussi que c’est une période difficile pour tant de familles, et j’espère que ce délicieux spectacle pourra apporter un peu de lumière et de rire dans les foyers du monde entier", a précisé Michelle Obama.

Produit par Higher Ground Productions, la société de production des époux Obama, Waffles + Mochi fait partie des nombreux projets que le couple développe en collaboration avec Netflix. Ils ont annoncé en mai dernier avoir passé un accord avec le géant du streaming pour produire des films, des séries et des documentaires.