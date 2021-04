François Cluzet jouera Carlos Ghosn dans la mini-série "Le Fugitif"

C'est un personnage aussi fascinant que complexe. François Cluzet se glissera dans la peau de Carlos Ghosn pour la mini-série baptisée Le Fugitif, a fait savoir ce mardi la société de production française Federation Entertainment. Comme l'explique Variety, la fiction déclinée en six épisodes s'inspirera du livre Le Fugitif : les secrets de Carlos Ghosn, des journalistes Yann Rousseau et Régis Arnaud, publié chez Stock en mai 2020.

Emmené par François Cluzet (Intouchables, Les Petits Mouchoirs), Le Fugitif retracera l'ascension et la chute de l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan. Réalisé par Frédéric Jardin, qui a travaillé sur les séries Engrenages et Braquo, la fiction nous fera voyager entre Beyrouth, où Carlos Ghosn a passé son enfance et le Japon où il a été arrêté en novembre 2018, après avoir été accusé par la justice nipponne d’avoir détourné près de 300 millions d’euros à des fins personnelles. Il finira par prendre la fuite caché dans une malle et embarquée dans un jet privé pour se réfugier au Liban, où il se trouve toujours à l'heure actuelle.