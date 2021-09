"Une Affaire française" : la mini-série sur l'affaire Grégory veut donner "le point de vue de tous les protagonistes"

C'est une des plus grandes énigmes judiciaires de notre époque. Lundi 20 septembre, TF1 dévoilera Une affaire française, sa mini-série sur l'affaire Grégory. Le meurtre de ce petit garçon de 4 ans, retrouvé noyé dans la Vologne en 1984, pieds et poings liés, continue de soulever les passions et les interrogations, plus de 37 ans après le drame. Qui a tué l'enfant ? Et pourquoi ? Qui est ce mystérieux corbeau qui revendique le crime ?

Réalisée par Christophe Lamotte (Le Premier Oublié, La Part du Soupçon), et créée par Jérémie Guez (Sons of Philadelphia, Bluebird) et Alexandre Smia (Le Bureau des Légendes), Une affaire française nous replonge avec précision et émotion dans cette tragédie qui a connu de nombreux rebondissements. Aimée Buidine et Julien Madon, les coproducteurs de la mini-série, nous en disent plus sur ce projet qui revendique sa neutralité.