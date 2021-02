Mis en examen pour viols et agressions sexuelles, Gérard Depardieu clame son innocence

"Je suis innocent et je n'ai rien à craindre". Mis en examen le 16 décembre 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles", Gérard Depardieu a clamé son innocence dans les colonnes du quotidien italien La Repubblica, ce jeudi. "Il n'y a aucune preuve, il n’y a rien contre moi et donc je suis très serein", a assuré le comédien français réagissant à la réouverture d'une enquête à son encontre. "Je ne peux que rejeter le plus clairement possible, comme déjà fait devant les enquêteurs, toutes les accusations. Pour moi, l'enquête a été close faute de preuves. Au tribunal, je réaffirmerai mon innocence".

Le comédien, qui dit ressentir "un sentiment de tristesse et de perplexité", précise qu'il sera à nouveau entendu par les enquêteurs le 10 mars prochain. Il regrette également "le brouhaha médiatique" autour de cette affaire. "C'est comme si nous vivions avec un casque en permanence qui diffuse de mauvaises nouvelles et des informations souvent fausses ou biaisées. Je déteste tout cela", fustige-t-il.