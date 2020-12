Miss France 2021 : Geneviève de Fontenay "très émue", Sylvie Tellier parle d'un "miracle de Noël"

Et manifestement, Geneviève de Fontenay ne s'attendait pas à voir son histoire personnelle portée à l'écran. "Je suis très émue et profondément touchée par le bel hommage qui m'a été rendu sur TF1 par la société Miss France. Les archives me remémorent toutes ces belles années, sur les routes, entourées des jeunes filles symboles de toutes les grâces de notre pays", écrit-elle dans un communiqué.

L'octogénaire poursuit en saluant "une belle élection". "Je tiens à souligner le travail remarquable de toutes les équipes et des Miss régionales pour proposer un beau spectacle, dans une période plus que morose", insiste-t-elle, adressant "toutes ses félicitations à Amandine Petit". "C'est une très belle Miss qui faisait partie de mes favorites et je lui souhaite une très belle année", écrit-elle. Un message qui semble presque surréaliste tant les tensions sont persistantes entre Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier depuis que cette dernière a repris la tête de l'organisation. Alors la directrice générale de l'organisation Miss France ne s'est pas privée de le partager dans sa story Instagram, parlant même d'un "miracle de Noël".