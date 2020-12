"Insupportable" : Aurore Bergé dénonce les tweets antisémites ciblant Miss Provence

"Miss France n'est plus un concours de beauté mais un concours d'antisémitisme", a dénoncé l'Union des étudiants juifs de France, captures d'écran à l'appui. Des tweets également partagés par Aurore Bergé qui a dénoncé "la haine antisémite et antisioniste" à l'encontre de la jeune Miss Provence, 21 ans. "Insupportable", a écrit la députée des Yvelines et présidente déléguée du groupe LaREM.

"Miss Provence est la France dans sa diversité des origines et des confessions", a pour sa part insisté Perrine Goulet, députée Modem de la Nièvre en partageant le tweet d'Aurore Bergé. "Aux traditionnels commentaires sexistes et racistes, on peut cette année ajouter les invectives antisémites. Cet événement me met toujours aussi mal à l’aise. Soutien à elles toutes. Non ! Elles ne l’ont pas cherché", a ajouté sur Twitter ce dimanche l'ancienne ministre et actuelle sénatrice socialiste de l'Oise, Laurence Rossignol. "Les lâches et les frustrés des réseaux sociaux frappent à nouveau. Derrière leur clavier et scotchés devant leur télé, les propos antisémites et haineux fusent contre Miss Provence. Des minables. Soutien à cette reine de beauté", a de son coté tweeté le député LaREM de l'Indre François Jolivet.