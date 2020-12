Miss France 2021 – "Je regarde Arte tous les matins" : l'interview décalée de Miss Aquitaine

Mon job de rêve

Continuer dans le domaine de l’artistique (chant et danse) et pourquoi pas aller vers la comédie musicale, le sport et/ou le mannequinat.

Ma cause de cœur

Les enfants en difficulté, malades ou maltraités.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Comme beaucoup de miss, je pense glisser ou tomber sur scène

Être Miss France au temps du Covid

En espérant bien sûr que la situation sanitaire s’arrange le plus rapidement possible, j'imagine que cette année sera différente des autres, avec des Français qui ont besoin de plus de bonheur, de positivité et de soleil dans leur vie. C’est pour cela que, si je suis élue, je ferai de mon possible pour être là pour eux et donner de ma personne pour qu’ils puissent se retrouver en moi. Et pourquoi pas les aider à retrouver un peu d’espoir à travers la culture, la musique (ma passion) par exemple. Pour moi, cela permettrait de recommencer à faire l’une des choses essentielles de la vie : le partage !