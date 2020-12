Miss France 2021 – "J’ai repassé ma robe alors qu’elle était sur moi" : l'interview décalée de Miss Centre-Val de Loire

C’est une mouette qui est en train de manger un sandwich sur la plage et tout à coup une autre mouette arrive et lui dit : "Ça te dit on fait mouette-mouette ?"

Ma mère, sans hésiter ! Ma grand-mère est arrivée en France en étant illettrée et pourtant ma mère a tout réussi avec persévérance, courage et amour. Elle a dû s’occuper de tout et prendre soin de tous.

Mon job de rêve

J’aimerais intégrer le SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation). Quand j’aurai plus de temps, j’aimerais également être pompier volontaire pour pouvoir intervenir en urgence auprès des personnes en difficulté. Ce qui m’intéresse, c’est la diversité des soins, l’accueil des patients, être dans le mouvement, l’adrénaline et apprendre chaque jour. Et sinon, complètement dans un autre contexte, pourquoi pas le métier de testeur de voyage à deux.

Ma cause de cœur

En tant que Miss, la cause qui me tient à cœur est la prévention et l’éducation à la santé. Je suis infirmière et je serais heureuse de m’investir d’une nouvelle manière auprès des patients hospitalisés en leur apportant de la joie, mais surtout des moments d’échange. De nombreuses maladies peuvent être évitées par le biais d’une bonne information, d’une bonne éducation. Le titre de Miss France me permettrait de faire tout cela à plus large échelle.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ma pire crainte serait de tomber pour ensuite faire le buzz sur les réseaux !

Être miss France au temps du Covid

Je me doute que cette année de règne risque d’être compliquée avec les conditions sanitaires actuelles, mais si je suis élue Miss France, je positiverai et je m’enrichirai de toutes les nouvelles expériences. Le titre est aussi l’opportunité de porter des causes et d’apporter de la joie, et cela est plus que nécessaire en tant de pandémie. Je suis infirmière et ce titre me permettrait de faire de la prévention et de l’éducation à la santé en agissant de manière plus grande. Dans ce contexte particulier, nous nous rendons compte à quel point c’est primordial.