Miss France 2021 – "Je regarde l’actualité dès le réveil" : l'interview décalée de Miss Côte d’Azur

Deux patates sont au bord d’une autoroute. La première traverse et se fait écraser. "Oh purée !", dit l’autre.

Mon job de rêve

Directrice marketing à l’international.

Ma cause de cœur

La préservation des espèces et de notre environnement.

Ma pire crainte le soir de l’élection

L’absence de public.

Être Miss France au temps du Covid

C’est avant tout pour moi un règne consciencieux avec des rencontres et des voyages dans le respect des règles et des mesures sanitaires. C’est aussi et surtout beaucoup de positivisme, de solidarité et de bienveillance, c’est important en cette année si particulière.