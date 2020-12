Miss France 2021 – " J’adorerais participer à des fouilles archéologiques" : l'interview décalée de Miss Guadeloupe

PAROLE DE MISS - Kenza Andreze-Louisona, Miss Guadeloupe, est candidate à l'élection de Miss France 2021 qui aura lieu le 19 décembre au Puy du Fou. Pour LCI, elle s'est prêtée au jeu d'un portrait chinois revisité.

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Kenza Andreze-Louisona, 20 ans, qui représente la Guadeloupe.

Toute l'info sur Miss France 2021 : une élection bouleversée

Miss Guadeloupe 2020, Kenza Andreze-Louisona. − BERTRAND NOEL / SIPA

Mon film culte S’il y a bien un film que je peux regarder tout le temps, c’est Avatar, autant pour la performance technique et les graphismes, innovants pour l’époque, que pour la beauté de l’histoire. Ma série préférée Je n’en ai pas vraiment, mais les deux séries qui m’ont le plus marquée récemment sont Gotham, car j’ai toujours aimé l’univers des super-héros de DC Comics comme de Marvel. Ainsi que Doctor Who, qui traite du voyage dans le temps et l’espace. Ma chanson inavouable J’adore chanter les génériques de mes dessins animés favoris quand je suis seule, comme ceux de One Piece, We are ! Mon icône Il y a deux personnalités qui se rapprochent le plus de ce qu’on pourrait qualifier d’icône pour moi. Je suis quelqu’un qui aime la musique et j’ai beaucoup d’admiration pour Rihanna. C’est une femme talentueuse, qui réussit dans tout ce qu’elle entreprend. J’ai également beaucoup d’admiration pour Catriona Gray, Miss Univers 2018. J’aimerais avoir un parcours similaire au sien et également développer une signature, comme elle a pu le faire avec son fameux "lava walk".

Je n’ai pas de crush célèbre, mais il y a des célébrités dont j’apprécie le travail comme Morgan Freeman - Kenza Andreze-Louisona, Miss Guadeloupe 2020

Mon crush célèbre Je n’ai pas de crush célèbre, mais il y a des célébrités dont j’apprécie le travail comme Morgan Freeman. Ma petite manie au quotidien Un petit croissant le matin pour passer une bonne journée ! Ma plus grosse bêtise Lorsque j’étais en primaire, je suis allée manger chez une inconnue à midi avec des amies. Heureusement, je suis tombée sur une personne bienveillante, ce qui aurait pu ne pas être le cas. Jeune, j’avais déjà l’esprit d’aventure et cela a causé une belle frayeur à ma famille. Ma blague qui marche à tous les coups Je n’ai pas vraiment de blague que je ressors souvent. Je suis plutôt dans la spontanéité et parfois, je fais rire même sans le vouloir. Mon produit local indispensable C’est vraiment mon beurre de cacao ! On peut l’utiliser pour hydrater la peau, les cheveux, ou comme baume à lèvres. C'est très efficace pour unifier le teint et atténuer cicatrices et tâches.

Mon job de rêve J’adorerais participer à des fouilles archéologiques en Egypte ou en Equateur, dans la grotte de Tayos ! Ma cause de cœur Je crois que l’éducation et l’instruction sont les fondements de notre société. Par exemple, l’éducation et le partage de valeurs tels que le respect, la tolérance et l’acceptation des différences d’autrui, dès le plus jeune âge, permettraient de mettre fin de manière durable aux discriminations, au sexisme et aux crimes haineux. Ou au moins de les atténuer grandement. Plusieurs choses peuvent entraver ces apprentissages : le manque de moyens, l’absence d’un foyer stable, ou encore le fait d’être atteint d’un handicap. J’aimerais agir, en tant que jeune femme issue d’un milieu très modeste, pour limiter ces inégalités. Ma pire crainte le soir de l’élection L’élection de Miss France est avant un tout un moyen de transmettre un message qui nous est cher. Ma crainte le soir de cette élection serait de ne pas réussir à le transmettre et à sensibiliser les gens à ma cause. Être Miss France au temps du Covid J’espère vraiment que dans quelques mois, la situation s’améliorera considérablement. Et je crois qu’il faut savoir s’adapter autant dans notre vie de tous les jours que dans celle d'une Miss France. Si je suis élue, mon rôle sera de créer un lien fort avec les Français, même si nous devons respecter les gestes barrières et continuer à nous protéger les uns les autres. Même s’ils ne pourront pas toujours voir mon sourire, ils pourront voir mes yeux, et les yeux sont les fenêtres de l’âme.

News, photos, vidéos... Retrouvez toutes les informations sur l'élection de Miss France 2021 dans notre dossier spécial et sur le site officiel de Miss France sur MYTF1.

Delphine DE FREITAS et Rania HOBALLAH