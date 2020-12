Miss France 2021 – "J’ai arrêté les bêtises très tôt" : l'interview décalée de Miss Guyane

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Héléneschka Horth, 23 ans, qui représente la Guyane.

Mon film culte

Honey. J’ai toujours apprécié les films de danse et celui-ci en particulier. J’avais à peine 6 ans lorsqu’il est sorti et je l’ai visionné ô combien de fois. Je pense tout naturellement qu’il a déclenché chez moi l’envie de me mettre à la danse.

Ma série préférée

Question difficile puisque j’ai tendance à dévorer les séries, notamment sur Netflix. Pour en citer quelques-unes : Le Prince de Bel Air, How To Get Away With Murder, Clem, une série française que j’ai toujours appréciée depuis mon plus jeune âge, ainsi que Joséphine, ange gardien.

Ma chanson inavouable

WAP, de Cardi B et Megan Thee Stallion. Lorsqu’on fait abstraction des paroles et du clip, c’est une chanson vraiment entraînante. Mais ce qu’elle sous-entend et représente en fait une chanson inavouable, voire interdite.