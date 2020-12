Miss France 2021 – "J’ai failli mettre le feu en faisant cuire du Nutella" : l'interview décalée de Miss Île-de-France

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Lara Lourenço, 19 ans, sui représente l'Île-de-France.

La ligne verte et Roméo et Juliette.

Ma cause de cœur

Les cancers chez la femme, et l’endométriose : ces sujets me touchent personnellement, nous avons vécu avec ma mère ces épreuves difficiles et ce durant de longues années. Je souhaiterais partager mon expérience, avec les proches de ces femmes atteintes par ces maladies, car la famille est rarement prise en charge, et est pourtant un pilier dans ce combat. J'aimerais faire passer ce message : il est primordial de soutenir et de tenter de redonner le sourire à nos proches malades, afin de leur redonner confiance, et de chasser les idées noires.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Bégayer lors d'une prise de parole.

Être miss France au temps du Covid

J’ai conscience que cette année sera difficile, mais cela ne m'empêchera pas de tenter de transmettre ma bonne humeur, et la joie de vivre qui me caractérise. Il est essentiel à mon sens de ne pas baisser les bras dans un tel chamboulement, de tenter de transformer cette vague de peur et d'insécurité en quelque chose de positif. C'est une nouvelle occasion de prouver que l'on peut s'adapter, être réactif, de trouver de nouveaux moyens de communication, de nouvelles façon de se réunir. Si dans le pire des cas un confinement venait à s’établir à nouveau, j'imagine communiquer via les réseaux sociaux, faire des lives avec des enfants hospitalisés, ou avec des enfants déscolarisés par exemple, tenter d'avoir un impact positif sur des gens en situation précaire.