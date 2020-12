Miss France 2021 – "Si je suis élue, je garderai toujours le sourire derrière mon masque" : l'interview décalée de Miss Lorraine

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Diane Febvay, 19 ans, qui représente la Lorraine.

Mon job de rêve

Avocate spécialisée en droit pénal et science de la criminologie.

Ma cause de cœur

Oeuvrer avec la Ligue contre le cancer.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ce serait de tomber et ne plus pouvoir me relever.

Être Miss France au temps du Covid

Si je suis élue, j’utiliserai tous les moyens en ma possession pour n’oublier personne. Je me déplacerai pour aller à leur rencontre des personnes qui sont moins à l'aise avec la technologie, en respectant les gestes barrières et en utilisant le port du masque. Ma présence sur les réseaux sociaux sera beaucoup plus accrue afin de combler ce "vide" en postant régulièrement des publications plus divertissantes. J’utiliserai aussi les médias locaux et nationaux pour être le plus proche de chaque région malgré la distance, même si un écran nous sépare. Je continuerai mes engagements auprès des causes qui me tiennent à cœur. Même si cela signifie de prévoir des séances de lecture aux enfants dans les hôpitaux en visioconférence par exemple. Sans oublier de toujours garder le sourire derrière mon masque …