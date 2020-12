Miss France 2021 – "Je rêve d’être chirurgienne" : l'interview décalée de Miss Picardie 

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Tara de Mets, Miss Picardie, 21 ans.

Toutes les musiques des Disney ! En soirée, quand on me demande de mettre de la musique, je me défile car sinon on finit par chanter à tue-tête sur Hakuna Matata du Roi Lion.

J'admire particulièrement Emma Watson, à la fois icône de mode, actrice et militante dans la lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

Mon produit local indispensable

Tout ce qui peut être composé de fromage, et de pommes de terre....

Mon job de rêve

Chirurgienne. On me pose souvent la question "Pourquoi ce métier ?", "D'où te vient cette envie ?". Je dirais que c'est l'intuition. C'est une vraie passion, une véritable vocation, et je sais depuis toujours que j'y suis destinée. Je fais tout pour y arriver et je suis très fière de faire ces études. C’est, à mon sens, le plus beau métier du monde.

Ma cause de cœur

Il y a quelque temps, j’ai découvert deux associations : le Rire Médecin qui est présente un peu partout en France, et Dr Micky qui collabore avec le CHU d’Amiens. Elles font intervenir des comédiens clowns professionnels en pédiatrie. Cette cause me touche particulièrement, puisque je connais cet univers de l'hôpital, qui peut s'avérer être parfois anxiogène, froid et insensible. L'intervention des clowns permet de créer du lien, de (re)connecter les patients aux soignants ou inversement, et de se connecter à l'instant présent, sans penser à l'avenir. Ils sont de vrais remèdes contre la morosité et les chagrins. D'après mon expérience, ils devraient faire partie intégrante de tous les hôpitaux. Leur présence contribue au projet de soins.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Je crois que comme beaucoup, je crains de tomber.

Être Miss France au temps du Covid

Cette année en tant que Miss sera indéniablement différente de toutes les précédentes. J'imagine que ces événements nous pousserons à repenser légèrement le rôle de Miss France, ou plutôt sa façon d'agir. Comment être au plus près des gens, sans les rencontrer ? J'imagine que les réseaux sociaux sont une solution. Mettre à profit la technologie afin de rassembler me semble un bon chemin. J’espère quand même assister à des événements et aller à la rencontre des personnes qui m’auront élue, dans un avenir plus serein. Il est primordial de mettre à profit la notoriété d'une Miss France pour sensibiliser les jeunes aux gestes barrières, ou au don de sang, indispensables dans cette période critique. Quoi qu'il arrive, toute mon énergie sera consacrée à ce rôle incroyable !