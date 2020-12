Miss France 2021 – "Je suis la spécialiste des blagues pas drôles" : l'interview décalée de Miss Poitou-Charentes  

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Justine Dubois, 24 ans, qui représente le Poitou-Charentes.

En petite section maternelle, j’ai piqué des bijoux à ma tante pour l’offrir à une copine de classe… Sa mère a appelé la mienne pour la prévenir et j’ai passé une bonne heure à avoir des leçons de morale par ma tante et mes parents.

Mon produit local indispensable

Le grillon charentais.

Mon job de rêve

Chef d’entreprise.

Ma cause de cœur

Je ne peux pas dire que je souhaite défendre une seule cause alors que je suis quelqu’un d’engagée dans la lutte contre le harcèlement de rue, le cancer, l’écologie, etc. Je souhaiterais pouvoir mettre en lumière non pas UNE cause qui me tient à cœur mais TOUTES les causes qui devraient nous tenir à cœur.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Passer pour quelqu’un que je ne suis pas.

Être Miss France au temps du Covid

Si je suis élue, j’aimerais prendre mon rôle comme une sorte d’évasion pour les Français. Être Miss France au temps du Covid représente certes moins d’événements mais quoi de mieux que ce temps libre pour se rapprocher "virtuellement" des Français ? Je souhaiterais également garder ce rôle d’influence et de porte-paroles pour différentes causes. "Être Miss France au temps du Covid", c’est avant tout "Être Miss France" mais tout en prenant les précautions nécessaires liées au virus. Il ne changera pas ce rêve de devenir l’ambassadrice des Français.