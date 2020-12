Miss France 2021 – "Je rêverais d'être vétérinaire pour les fauves" : l'interview décalée de Miss Provence

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de April Benayoum, 21 ans, qui représente la Provence.

Love of my Life de Queen.

M’être trompée de destinataire lors de l'envoi d'un message, et je ne pense pas être la seule !

Ma plus grosse bêtise

J’ai toujours l’habitude de planifier toute ma journée en me levant.

Brigitte Bardot, qui fait partie des icônes les plus célèbres et défend la cause animale qui me touche particulièrement.