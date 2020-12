Miss France 2021 – "Mon film culte ?  Pretty Woman" : l'interview décalée de Miss Réunion

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Lyna Boyer, 21 ans, qui représente la Réunion.

À 4 ans je suis sortie de chez ma Tatie, je jouais je ne me rendais pas compte du danger, mais quand on m’a retrouvée, j’étais déjà deux rues plus loin de chez elle.

Mon produit local indispensable

Le piment.

Mon job de rêve

Créatrice de ma propre de marque ou ligne de vêtements.

Ma cause de cœur

Le harcèlement scolaire et les violences faites aux femmes.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber sur scène.

Être Miss France au temps du Covid

Si je suis élue Miss France et que le Covid est toujours d’actualité, je n’aurai pas d’autre choix que de m’adapter à la situation. Néanmoins je ferai tout ce qui me sera possible de faire avec plaisir et fierté pour porter haut les couleurs et les valeurs de notre pays. Covid ou pas, j’honorerai et profiterai de mon titre pleinement.