Miss France 2021 – "J'adore Pierre Niney !" : l'interview décalée de Miss Rhône-Alpes  

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Anaïs Roux, Miss Rhône-Alpes, 23 ans.

Grey’s anatomy est ma série préférée ! Elle mêle le monde hospitalier aux histoires touchantes des personnages et ses intrigues sont captivantes. C’est une série que je regardais avec mon grand frère, cela me rappelle de très bons souvenirs.

Inception, de Christopher Nolan, est un film que j’ai trouvé incroyable ! Il mélange le rêve et la réalité, à tel point qu’il nous est parfois difficile de discerner le vrai du faux. Il rassemble Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard qui sont deux acteurs d’exception que j’apprécie beaucoup. Ce film est une merveille de créativité visuelle, de suspens et d’émotions fortes. Je l’ai regardé plusieurs fois.

J'adore Pierre Niney ! Il a joué dans de nombreux films comme Yves Saint-Laurent ou encore Sauver ou périr mais celui qui m’a le plus marquée et fait beaucoup rire est Five d'Igor Gotesman.

Adriana Karembeu est une femme incroyable et magnifique. Elle est très engagée dans l’humanitaire notamment avec la Croix rouge. Elle co-présente des émissions de santé et bien-être avec Michel Cymes et c'est quelque chose que j’aimerais beaucoup faire plus tard.

Mon produit local indispensable

La Praluline, vedette de la Maison Pralus. Pour ceux qui ne connaissent pas, venez dans la région Rhône-Alpes pour goûter cette merveille ! C’est une brioche au beurre moelleuse farcie de pralines fondantes. Elle nous vient tout droit de Roanne.

Mon job de rêve

Je suis en dernière année d’ostéopathie et mon job de rêve depuis quelque temps serait d’être animatrice télé d'une émission de santé, à l’image d’Allô docteurs, et pouvoir parler de santé, bien-être et ostéopathie !

Ma cause de cœur

La prévention de la santé. J’aimerais sensibiliser au don du sang, de moelle, d’organes, mais également à la nécessité de se faire dépister (cancer, maladies génétiques) et à se faire suivre pour des maladies qui reviennent de façon récurrente dans nos familles. Mieux vaut prévenir que guérir et encore plus pendant le confinement. Ne délaissez pas vos suivis médicaux !

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ce serait de tomber sur scène.

Être Miss France au temps du Covid

J’imagine une très belle année, différente mais ayant tout autant de sens ! J’aimerais attirer l’attention sur l’écologie. On a bien vu qu’en l’espace de quelques semaines de confinement la pollution a nettement diminué et la nature a repris ses droits. On a même revu des poissons dans les canaux de Venise ! Cela montre concrètement que l’on a une action délétère sur notre planète. Il faut que tout le monde en prenne conscience et que l’on change nos façons de vivre. Par des choses simples : le tri, ne pas jeter les mégots de cigarette par terre, et maintenant également les masques, consommer local et ne pas acheter à outrance ce qui vient de l’autre bout du monde, privilégier les transports écologiques (faible émission de CO2, transports en commun). C’est par ces gestes simples que nous pourrons laisser une planète la plus saine possible à nos futures générations.