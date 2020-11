Miss France 2021 : la cérémonie "célèbrera la France" mais sera fermée au public

DEMANDEZ LE PROGRAMME - A moins d'un mois de l'élection de la prochaine reine de beauté des Français le 19 décembre au Puy du Fou, l'organisation Miss France et TF1 ont levé le voile sur une soirée du centenaire qui s'annonce forcément particulière en pleine pandémie de coronavirus.

Elle travaille depuis plus de six mois avec le Puy du Fou pour donner vie à une cérémonie pas comme les autres. C'est depuis Versailles, où la promo Miss France 2021 a démarré son aventure deux jours plus tôt, que Sylvie Tellier a dévoilé, lors d'une conférence de presse virtuelle, les grandes lignes du déroulé de l'élection de la prochaine reine de beauté des Français le 19 décembre. Entourée notamment de Clémence Botino, Miss France 2020, de Frédéric Gilbert, producteur artistique de l'émission, et de Jean-Pierre Foucault, qui animera sa 26e édition, la directrice générale de l'organisation Miss France promet une soirée toujours aussi glamour pour célébrer comme il se doit le 100e anniversaire des concours de beauté dans l'Hexagone. Une fête qui se fera dans le plus strict respect des consignes sanitaires, quitte à priver les habituels spectateurs de la magie du direct.

Un lieu pour l'histoire

Chloé Mortaud y a été élue il y a douze ans. Le Puy du Fou accueille cette année encore l'élection de Miss France dans son Grand Carrousel qui permettra "une mise en scène spectaculaire qu'on n'a jamais vue sur un plateau télé", selon Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1. Le décor sera posé "au milieu de l'eau", "dans environ dix centimètres d'eau" pour un "effet miroir absolument gigantesque", précise le producteur artistique Frédéric Gilbert qui a dû repenser les axes de caméra avec le réalisateur Franck Broqua pour se concentrer sur la scène. Clémence Botino, qui a déjà fait des premiers repérages en Vendée début octobre, assure à LCI qu'il s'agira "d'un des plus beaux primes de l'histoire de Miss France".

Un anniversaire à fêter

Si l'accent est autant mis sur le caractère majestueux du lieu, c'est que 2020 marque le centenaire des concours de beauté en France. À évènement exceptionnel, casting exceptionnel. Le jury, présidé par notre Miss Univers Iris Mittenaere, sera composé uniquement d'anciennes lauréates. Ces neufs reines de beauté ne seront pas seules. Pour l'occasion, trente anciennes Miss France - dont les noms n'ont pas encore dévoilés - participeront au tableau d'ouverture. Invitée à se joindre à la fête, Geneviève de Fontenay a décliné par médias interposés. "On n'a eu aucun retour, aussi bien négatif que positif", raconte Frédéric Gilbert.

Une soirée très cocorico

À chaque année, son thème. En 2020, les Miss régionales "célèbreront la France et son rayonnement" à travers divers tableaux qui rendront hommage à notre gastronomie, à notre fête nationale ou encore à nos monuments. Un clin d'œil appuyé sera fait à Versailles, où les prétendantes ont débuté leur aventure, avec des références à Madame de Pompadour. Toutes les grandes revues des cabarets parisiens seront aussi mises à l'honneur. Après avoir prêté deux de ses costumes à Iris Mittenaere et Maëva Coucke lors de leurs participations à Miss Univers, le Moulin Rouge habillera les candidates de Miss France 2021 de ses célèbres plumes. Un défilé en maillot de bain à 29 rendra hommage au cinéma français et ses actrices, de Brigitte Bardot à Catherine Deneuve. Sans oublier les costumes régionaux, qui ne peuvent mieux représenter la diversité du pays. À noter, le retour très attendu du couturier Nicolas Fafiotte. Le Lyonnais, qui a créé pendant dix ans les tenues des cinq finalistes, dessinera les robes portées dès l'ouverture par l'ensemble des concurrentes.

Des règles sanitaires strictement appliquées

Plus que l'écharpe et la couronne, il est devenu leur accessoire le plus précieux. Entre deux séances photos et pendant toutes les répétitions. Mais le masque restera bien en coulisses le soir de l'élection de Miss France 2021, comme l'a indiqué Sylvie Tellier en direct dans le 13H de TF1 ce lundi 30 novembre. L'ensemble des chorégraphies a été retravaillé avec le metteur en scène Stéphane Jarny pour espacer davantage les jeunes femmes sur scène. La production a mis en place une forme de bulle sociale pour limiter les contacts et protéger les candidates ainsi que l'ensemble des collaborateurs, qui sont soumis à des tests Covid-19 "en permanence". Le jour J, l'accès coulisses sera par exemple réservé aux équipes de coiffeurs et de maquilleurs.

400 personnes dans la salle mais...

Quant aux spectateurs, habitués chaque année à acheter leur billet comme on réserve une place de concert, ils ne pourront pas assister au spectacle depuis la salle. "Ce ne sera pas du tout ouvert au public. En revanche, on aura à peu près 400 personnes dans une salle qui peut en accueillir 3200. Ce ne seront que des gens qui ont collaboré sur l'émission, qu'ils travaillent pour le Puy du Fou ou la production. Pour les candidates, d'avoir un petit peu de soutien ça fera énormément de bien", souligne Frédéric Gilbert. Les jeunes femmes pourraient aussi recevoir l'appui d'un de leurs proches dans la salle, peut-être deux. Mais la question n'a pas encore été tranchée.

Delphine DE FREITAS