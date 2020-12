Miss France 2021 : la mère d'Amandine Petit "a un peu du mal à atterrir"

Les messages de félicitations ne s'arrêtent plus depuis samedi soir pour Amandine Petit. Nathalie Petit, sa maman, est encore très émue. Ses parents sont fiers d'avoir élevé cette jeune femme qui atteint tous les objectifs qu'elle se fixe. "Elle a réussi son cursus scolaire. Elle a réussi un rêve. On est super heureux", confie-t-elle. Dans le village de Bourguébus, les 1 800 habitants sont aussi très fiers. Tous évoquent quelqu'un qui a su garder la tête sur les épaules.

C'est la boulangère qui a su mobiliser toute la population autour de l'élection. "On l'a connue toute petite. C'est une fille très simple, très dynamique et pétillante. Elle a tout pour elle", affirme Valérie. Les clients rencontrés dans la boulangerie, sont aussi enchantés à l'idée que la jeune femme fasse connaître leur village et leur région. Quant à son amie d'enfance, Manuela Forget, elle la décrit comme une personne "très attachée à Bourguébus et à la famille. Ses racines, c'est ce qui compte énormément pour elle".