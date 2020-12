Miss France 2021 – "Ma plus grosse bêtise ? J’ai épilé les sourcils de ma mamie" : l’interview décalée de Miss Limousin

Qui succèdera à Clémence Botino ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2021, qui se tiendra le samedi 19 décembre au Puy du Fou, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 29 reines de beauté régionales élues malgré la pandémie de Covid-19. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa plus grosse bêtise. Voici les réponses de Léa Graniou, 20 ans, qui représente le Limousin.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Faire une chute ou une erreur dans le discours.

Être Miss France au temps du Covid

Une Miss France doit vivre avec son temps et s’adapter à la situation sanitaire. Si j’étais élue, je ferais en sorte de montrer l’exemple, avec l’utilisation des gestes barrières par exemple. Je viendrais en aide, à mon échelle, à toutes les personnes qui subissent au quotidien la crise du Covid-19 comme le personnel soignant, les commerçants, les cinémas... Je voudrais profiter de mon année pour utiliser de nouveaux supports de communication pour aller à la rencontre de tous les Français. Je souhaiterais apprendre de mon pays et le représenter fièrement, parler des causes que je soutiens et réfléchir à des solutions pour encourager les bénévoles à rester solidaires tout en faisant en sorte que les conditions soient optimales pour qu’ils poursuivent leur engagement.