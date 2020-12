Miss France 2021 : pourquoi Marine Lorphelin n'est pas au Puy du Fou pour soutenir sa sœur Lou-Anne

MAUVAIS TIMING - L'ancienne reine de beauté a expliqué dans une vidéo Instagram se trouver actuellement en Nouvelle-Calédonie, où elle est partie rejoindre son fiancé Christophe. Un voyage qui s'est organisé un peu malgré elle à cause du contexte sanitaire, détaille-t-elle.

L'image aurait été belle. Deux soeurs sur la scène du Puy du Fou, l'une parmi les anciennes Miss France venues célébrer le centenaire du concours et l'autre parmi les candidates à la prochaine couronne. Mais c'est depuis la Nouvelle-Calédonie que Marine Lorphelin suivra le parcours de sa sœur cadette Lou-Anne, Miss Bourgogne comme elle, ce samedi 19 décembre. La reine de beauté devenue étudiante en médecine s'en est expliquée dans une vidéo postée sur Instagram et tournée depuis la chambre d'hôtel où elle se trouve actuellement en quatorzaine. "Je suis très contente d'être ici car je vais pouvoir retrouver mon compagnon Christophe. Ces derniers mois, la pandémie nous a mis des bâtons dans les roues. Ça a été très compliqué pour nous à gérer. On n'a pu se voir qu'une seule fois dans l'année et on trouve vraiment le temps long. Donc on en a discuté et j'ai décidé de partir le retrouver quelques mois", déclare-t-elle.

Toute l'info sur Miss France 2021 : une élection bouleversée

Marine Lorphelin poursuit et détaille le processus "très compliqué" mis en place pour pouvoir voyager entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, qui ne connaît aucun cas de coronavirus et où les gens "vivent normalement". "C'est soumis à des demandes sur dossier. J'ai fait une demande et je n'ai pas eu le choix de mon départ. Je suis partie le 17 décembre en sachant qu'initialement l'élection de Miss France était prévue le 12 décembre", raconte-t-elle. Mais le report de la cérémonie au 19 décembre "n'a pas fait son affaire". "Mon billet d'avion du 17 n'était évidemment pas échangeable, ce n'était pas possible pour moi de faire autrement", insiste-t-elle.

La jeune femme assure qu'elle "avait vraiment envie de participer à ce centenaire, de partager ce moment avec toutes les autres et de pouvoir voir sa sœur prendre la relève". "J'espère qu'elle ira le plus loin possible", ajoute Marine Lorphelin à propos de sa sœur Lou-Anne, qui fait figure de favorite auprès des internautes. "On ne peut pas être partout dans la vie et le destin en a décidé autrement. J'ai un petit pincement au cœur de ne pas pouvoir être là pour soutenir ma sœur mais je serai quand même là en pensée", souligne-t-elle. Seule solution ? Suivre la soirée à la télévision et téléphoner en faveur de sa cadette.

Delphine DE FREITAS