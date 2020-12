Sonia Rolland, Iris Mittenaere... 28 ex-lauréates sur scène pour le centenaire de Miss France, une première

Parmi les Miss que le public a pu retrouver sur cette scène d'ouverture, comptaient les membres du jury : Muguette Fabris (Miss France 1963), Patricia Barzyk (Miss France 1980), Nathalie Marquay (Miss France 1987), Mareva Georges (Miss France 1991), Linda Hardy (Miss France 1992), Sonia Rolland (Miss France 2000), Élodie Gossuin (Miss France 2001 et Miss Europe 2001) et enfin Flora Coquerel (Miss France 2014).

Aux côtés de ces dernières se trouvait bien sûr sur ce tableau Clémence Botino (Miss France 2020), mais aussi Vaimalama Chaves (Miss France 2019), Maëva Coucke (Miss France 2018), Alicia Aylies (Miss France 2017), Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016), Camille Cerf (Miss France 2015), Delphine Wespiser (Miss France 2012), Malika Ménard (Miss France 2010), Sophie Thalmann (Miss France 1998), Mélody Vilbert (Miss France 1995), Véronique De La Cruz (Miss France 1993), Peggy Zlotkowski (Miss France 1989),Sylvie Bertin (Miss France 1988), Valérie Pascale (Miss France 1986), Suzanne Iskandar (Miss France 1985) , Cindy Fabre (Miss France 2005), Martine Robine (Miss France 1984), Sylvie Parera (Miss France 1979), Isabelle Krumacker (Miss France 1973) et Suzanne Angly (Miss France 1969).

Cette 91e cérémonie est l'occasion de célébrer "un siècle de couronnement, d'élégance, d'engagement et de partage avec les Français", selon TF1 et Endemol, société de production qui a racheté le concours Miss France à la famille de Fontenay en 2002. Parmi les plus anciens au monde, le premier concours de beauté français a été créé en 1920 par le journaliste Maurice de Waleffe. La comédienne et danseuse Agnès Souret, originaire de Bayonne, a été la première à remporter le titre de "plus belle femme de France". Ce n'est qu'en 1928 que le concours a été baptisé "Miss France".