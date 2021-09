Miss France 2022 : de l'Aquitaine à Tahiti, découvrez les premières Miss régionales

COMPTE À REBOURS – Les prétendantes à la succession d’Amandine Petit seront élues au fil des semaines jusqu’à l’automne. Focus sur les reines de beauté déjà couronnées.

La tradition a repris ses droits après une année perturbée par la crise sanitaire. Comme si de rien n’était. Le coup d’envoi de Miss France 2022 a été donnée à l’autre bout du monde, à Tahiti, où a été élue la toute première candidate de cette nouvelle promotion en juin. Sauf chamboulement de dernière minute, elles devraient être 30 à tenter de succéder à la Normande Amandine Petit lors d’une grande cérémonie diffusée en direct sur TF1 au courant du mois de décembre depuis le Zénith de Caen.

Miss Aquitaine

Elle se rêve ingénieure en physique-chimie. Mais en attendant de finir ses études, c’est un autre titre qu’elle a décroché. Ambre Andrieu, 22 ans, est devenue Miss Aquitaine dimanche 5 septembre à Bordeaux. Une élection à domicile car elle portait déjà l’écharpe de la ville. Son plus grand atout selon elle ? Son optimisme. "On dit souvent que je suis un rayon de soleil et avec l'année qu'on a vécue : je pense que les gens avaient besoin de bonne humeur et de décompresser", a-t-elle déclaré après son sacre, citée par France Bleu.

Miss Corse

Elle assure à Corse-Matin "vivre son aventure comme un film". Originaire de Bastia, Emma Renucci est devenue Miss Corse samedi 24 juillet à Porticcio. Celle qui se décrit comme passionnée de danse, "rigoureuse, persévérante et travailleuse" vient d’obtenir son bac scientifique avec une mention très bien et étudiera à l’université Paris Dauphine à la rentrée. Son objectif ? Travailler comme trader. La jeune femme veut aussi sensibiliser aux dangers de la route après avoir perdu l’un de ses amis dans un accident il y a deux ans.

Miss Guadeloupe

La crise sanitaire l’a privée d’une élection en public. Ludivine Edmond a été sacrée Miss Guadeloupe au terme d’une cérémonie à huis clos, diffusée en direct à la télévision vendredi 6 août. Étudiante en comptabilité-gestion, elle se voit bien exercer le métier de gestionnaire de patrimoine. La jeune femme de 20 ans a su séduire le jury et les téléspectateurs par son engagement. "Je milite pour la démocratisation de la beauté noire et l’acceptation de nos différences comme une richesse universelle", a-t-elle déclaré, citée par Guadeloupe La 1ère. Suffisant pour convaincre les Français de faire d’elle la prochaine Miss France, deux ans après Clémence Botino ?

Miss Guyane

Elle a reçu sa couronne des mains de Miss France 2021, qui a fait le voyage jusqu’au continent sud-américain. Mélysa Stéphenson, 19 ans, fera tout pour suivre les traces d’Alicia Aylies, qui avait été élue Miss France 2017. Étudiante en deuxième année de licence de sociologie et en marketing digital, elle est passionnée de mode, de cinéma et du milieu de l'événementiel. Présidente de l'association "La Fabrique à Pépites", dédiée à la jeunesse guyanaise, elle espère sensibiliser le public à l'endométriose, une maladie gynécologique qui concerne une femme sur 10. "C’est un sujet qui me touche et qui m’a handicapée pendant des années", a-t-elle déclaré le soir son élection.

Miss Languedoc-Roussillon

Ce n’est pas la pandémie, mais la météo qui a bien failli avoir raison de son élection, reportée de 24 heures. Marion Ratié a décroché la couronne de Miss Languedoc-Roussillon, dimanche 1er août. "Ça représente un rêve", a lâché au micro d'Objectif Gard la jeune femme de 20 ans, qui ambitionne de devenir expert-comptable. Repérée lors d’une mission d’hôtesse il y a deux ans, elle a préféré d’attendre d’être prête pour se lancer dans l’aventure. C’est désormais chose faite pour la native de Beaucaire, qui se décrit comme "épicurienne, dynamique et souriante". Des qualités essentielles pour toute reine de beauté qui se respecte.

Miss Midi-Pyrénées

Elle fête ses 22 ans en septembre. Hannah Friconnet a été élue samedi 4 septembre au château de la Garrigue à Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne. La jeune femme à l’accent chantant est originaire du Tarn et étudie la communication pour se spécialiser dans le digital et l’influence. Passionnée de mode, elle pratique le warrior yoga et adore cuisiner. Sa devise ? "Rien n'est impossible". Pas même d'aller décrocher le titre de Miss France 2022 à Caen à la fin de l'année.

Miss Nouvelle-Calédonie

Sa mère et l’une de ses meilleures amies l’ont poussé à tenter sa chance. Emmy Chenin a été sacrée le 21 août à Nouméa en présence de Miss France 2019 Vaimalama Chaves. La jeune femme de 18 ans, étudiante à l'université de Nouville, est bénévole pour l’association "Le centre d’accueil Les Manguiers" qui vient en aide aux familles en situation de précarité.

Miss Poitou-Charentes

Elle s’était classée première dauphine l’an dernier. Elle est cette fois repartie avec la couronne. Lolita Ferrari a été sacrée Miss Poitou-Charentes vendredi 3 septembre au Futuroscope. Originaire de Tonnay-Charente en Charente-Maritime, "C’était ma dernière chance et j’ai réussi", a commenté sur Instagram la jeune femme de 23 ans qui a déjà lancé sa propre marque de cosmétiques selon Sud Ouest.

Miss Provence

Elle partage son nom avec une footballeuse espagnole. Elle aussi a été droit au but à Cogolin, vendredi 30 juillet. Eva Navarro, 19 ans, n’a pas caché son "honneur" et sa "fierté" de succéder à April Benayoum, première dauphine de Miss France 2021. Étudiante en deuxième année d’école de relations publiques et d’évènementiel, elle est également mannequin. Un bon entraînement pour être à l’aise en toutes circonstances devant les objectifs. Suivie par plus de 24.000 personnes sur Instagram, elle fait déjà figure de favorite pour l'élection de Miss France 2022.

Miss Réunion

Elle a été sacrée à Saint-Denis le 28 août en présence d’Amandine Petit et Sylvie Tellier, venues en repérage pour le prochain voyage de préparation. Dana Virin, 22 ans, représentera l’île de la Réunion lors de l’élection de Miss France 2022. Étudiante dans le domaine bancaire, la jeune femme originaire de Sainte-Suzanne souhaite mettre en lumière "l’émancipation des femmes réunionnaises". "Je dédie cette couronne à toutes les femmes qui n’osent pas s’imposer et s’exprimer", déclare-t-elle à La 1ere Réunion.

Miss Tahiti

Son nom restera dans l’histoire du concours local. Parce qu’elle est la 60e Miss Tahiti. Mais aussi parce qu’elle est la première Miss Tahiti à avoir été élue depuis le début de la pandémie. Tumateata Buisson prend la suite de Matahari Bousquet, qui a exceptionnellement gardé son écharpe une année supplémentaire, après que la crise sanitaire a empêché la tenue de l’élection, l’an dernier. La jeune femme de 24 ans a été choisie parmi dix candidates vendredi 25 juin à Papeete, à l’issue d’une soirée de gala présentée par Jean-Pierre Foucault. Chargée de communication auprès de Tahiti Tourisme, la Polynésienne s’est présentée en hommage à sa mère, décédée il y a trois ans.

