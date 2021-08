Miss France 2022 : de Tahiti à la Provence, découvrez les premières Miss régionales

Elle assure à Corse-Matin "vivre son aventure comme un film". Originaire de Bastia, Emma Renucci est devenue Miss Corse samedi 24 juillet à Porticcio. Celle qui se décrit comme passionnée de danse, "rigoureuse, persévérante et travailleuse" vient d’obtenir son bac scientifique avec une mention très bien et étudiera à l’université Paris Dauphine à la rentrée. Son objectif ? Travailler comme trader. La jeune femme veut aussi sensibiliser aux dangers de la route après avoir perdu l’un de ses amis dans un accident il y a deux ans.

Elle a reçu sa couronne des mains de Miss France 2021, qui a fait le voyage jusqu’au continent sud-américain. Mélysa Stéphenson, 19 ans, fera tout pour suivre les traces d’Alicia Aylies, qui avait été élue Miss France 2017. Étudiante en deuxième année de licence de sociologie et en marketing digital, elle est passionnée de mode, de cinéma et du milieu de l'événementiel. Présidente de l'association "La Fabrique à Pépites", dédiée à la jeunesse guyanaise, elle espère sensibiliser le public à l'endométriose, une maladie gynécologique qui concerne une femme sur 10. "C’est un sujet qui me touche et qui m’a handicapée pendant des années", a-t-elle déclaré le soir son élection.