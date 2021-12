"Une grande fierté" : Miss France 2022 reçoit la médaille de l'égalité des mains d'Elisabeth Moreno

Elisabeth Moreno, qui avait qualifié le concours Miss France de has been, a reconnu avoir été "agréablement surprise de voir l’engagement de l’ensemble des candidates sur les sujets d’égalité entre les femmes et les hommes" lors de sa visite aux Miss régionales à Caen à la veille de l'élection. Un échange qui a profondément marqué Diane Leyre, comme elle nous l'avait raconté. "Peut-être qu’on l’a fait changer d’avis sur le concours. Elle avait dit que c’était has been et on lui a montré que ce n’était pas le cas. Elle était top, c’est vraiment une femme hyper inspirante. Que ce soit sur sa vie personnelle ou les causes qu’elle défend. Elle nous a énormément sensibilisées sur la cause des femmes. On doit la mettre en avant quand on est Miss France", avait souligné Miss France 2022 auprès de LCI.