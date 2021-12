Avec 7,3 millions de téléspectateurs, Miss France 2022 était aussi reine des audiences samedi soir

La première chaîne se félicite même d’un "record historique auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans", avec 59% de part d’audiences sur cette cible phare. Chez les plus jeunes, les pourcentages grimpent encore avec de nouveaux records à la clé. On notera que 76% des 15-24 ans qui regardaient la télévision ont suivi la cérémonie. De quoi asseoir un peu plus la réputation fédératrice et multigénérationnelle du programme.