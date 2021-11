Miss France 2022 - "J'ai lavé la voiture de mon père avec une éponge métallique " : l'interview décalée d'Ambre Andrieu, Miss Aquitaine

Les 29 candidates ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Et bien plus encore ! Découvrez les réponses d'Ambre Andrieu, Miss Aquitaine.

"Total eclipse of the heart" de Bonnie Tyler ou "Je te promets" de Johnny Hallyday.

Instagram car j’aime beaucoup la photo et la vidéo, c’est une mine d’or de ce point de vue ! C’est aussi une manière d’échanger avec un grand nombre de personnes. Pour ma part, j’aime bien partager mon travail et les photos dont je suis fière dans mon feed. Je profite de mes stories pour montrer mon quotidien, ma personnalité, mes rires : ma vie "normale" avec ses hauts, ses bas et ses surprises.

Le réseau social que j'utilise le plus (et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre)

Je pense que mon job de rêve serait d’en avoir plusieurs. J’ai toujours apprécié développer des compétences totalement opposées (les métiers de l’image avec le mannequinat ou les sciences théoriques à travers mes études de physique-chimie par exemple) et pour l’instant, je n’ai pas trouvé un job qui fasse appel à des compétences assez éloignées. Je regarde aussi le métier d’actrice du coin de l’œil, mais ça, c’est pour plus tard.

Mon produit local indispensable

Du fromage de brebis avec de la confiture de cerises noires !

Pourquoi je participe à Miss France

J’ai lu une phrase qui a fait écho en moi et qui collé parfaitement à ce que je veux faire. C’était quelque chose comme ceci : "Participer à Miss France, c’est se permettre d’avoir une voix plus forte pour porter des messages plus loin". Personnellement, j’aimerai encourager l’acceptation de soi, je n’ai pas toujours été à l’aise avec moi-même et participer à ce concours m’a beaucoup aidé. J’aimerai être la personne que j’aurais aimé rencontrer quand j’étais plus jeune ou même maintenant, être une sorte de modèle.

Ma cause de cœur

La cause qui me touche au plus proche est la drépanocytose et le don du sang, mais aussi aider les malades et les gens dans le besoin en général. Dans ma famille, nous sommes plusieurs à être porteurs sains de la drépanocytose. J’ai donc été très vite sensibilisé au don du sang, car mon phénotype est adapté à celui de patients atteints de drépanocytose.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ne pas m’amuser et ne pas laisser transparaître ma bonne humeur derrière l’écran. Je compte profiter à fond !