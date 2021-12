Miss France 2022 - "J’aimerais être Jean Dujardin au féminin" : l’interview décalée de Charlotte Faure, Miss Rhône-Alpes

Murder car la série tourne autour du droit et de la justice. Sujets que j’apprécie énormément et qui m’intéresse beaucoup car j’aurais aussi aimé faire des études de droit. Viola Davis alias Annalise Keating incarne un personnage très charismatique.

Shutter Island car c’est un film imprévisible. Jusqu’à la fin je ne savais pas quelle en serait l’issue. C’est un film très bien construit sur le plan du scénario et Leonardo DiCaprio est évidemment un acteur iconique et incontournable.

Instagram. Il permet d'échanger avec le reste du monde, de découvrir et de se tenir au courant des actualités. Il permet aussi la promotion de notre personne et en tant que Miss il est important de se faire connaître du public et de montrer notre personnalité.

Le réseau social que j'utilise le plus (et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre)

Vers l'âge de 8 ans, je suis montée dans la voiture de ma mère qui était garée devant la maison. Je faisais semblant de conduire avec le volant, etc. Quand, tout à coup, j’ai eu la brillante idée d’enlever le frein à main (je ne savais absolument pas à quoi il servait à l’époque, je voyais juste ma mère le faire). La voiture a commencé à reculer tout doucement (par chance nous étions sur du plat). Elle a fini par rentrer dans le portail et un des phares arrières s’est cassé. J’ai mis 6 mois avant d’avouer ma bêtise à mes parents…

La première chose que je fais en me réveillant, c’est regarder mon téléphone… Comme beaucoup de gens aujourd’hui, nous sommes de plus en plus accros au téléphone malheureusement.

Mon produit local indispensable

Des skis ! Notre région Rhône-Alpes est faite de magnifiques montagnes que j’ai l’habitude de skier l’hiver en famille ou avec mes amis.

Pourquoi je participe à Miss France

C’est une grande aventure et opportunité qui s’est offerte à moi. On m’a repérée sur les réseaux sociaux et tout a alors commencé par l'élection de Miss Isère.

Ma cause de cœur

Les violences intrafamiliales et conjugales. J'ai la chance de vivre dans un cadre familial sain et bienveillant. Alors lorsque je vois ce genre de situations extrêmement compliquées et dures à vivre, je ne souhaite qu’une chose : apporter mon aide et mon soutien pour ces gens qui n’ont pas eu ma chance.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Le discours. Le soir de l’élection, des millions de téléspectateurs auront les yeux rivés sur leur télévision. Je pense que personne n’est préparé à cela dans sa vie, et c’est un moment décisif dans le choix des téléspectateurs. Alors je souhaite et j’espère réussir à révéler ma personnalité au travers de mon discours.