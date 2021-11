Miss France 2022 - "Je souhaite devenir professeur des écoles" : l'interview décalée de Jade Lange, Miss Centre-Val de Loire

Les 29 candidates ont répondu à un portrait chinois remanié dans lequel elles dévoilent leur film culte, leur chanson inavouable, leur petite manie au quotidien, leur job de rêve ou leur blague qui marche à tous les coups. Et bien plus encore ! Découvrez les réponses de Jade Lange, Miss Centre-Val de Loire.

Instagram, car j’aime beaucoup la façon dont il est organisé. Les graphismes sont sympathiques et il mélange story et publication au contraire de Snapchat.

Le réseau social que j'utilise le plus (et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre)

Pourquoi je participe à Miss France

Je participe à Miss France car le monde des Miss me fait rêver depuis mon plus jeune âge. Je suis une personne ambitieuse, j’aime aller au bout de mes rêves et aller au bout de mes objectifs. De plus, je suis une personne plutôt sociable. J’aime rencontrer de nouvelles personnes, le contact humain est très important pour moi. Je souhaite également mettre la cause que je défends en lumière.

Ma cause de cœur

La lutte contre le harcèlement scolaire. Cette lutte est pour moi un défi majeur, car le harcèlement est la négation même de notre idéal d’école.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ma pire crainte est vraiment celle de tomber !