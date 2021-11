Miss France 2022 - "Je suis très second degré" : l'interview décalée de Diane Leyre, Miss Île-de-France

Friends ! C’est ma série de référence. Elle correspond à tous mes moods : quand je suis fatiguée ou énervée, elle m’apaise en fond sonore. Quand je suis de bonne humeur, elle me fait rire. J’ai dû la regarder en entier au moins 10 fois, je me sens attachée à chaque personnage. Lors de l’épisode des retrouvailles sorti récemment, j’ai pleuré en revoyant les acteurs réunis !

Ma plus grosse bêtise

Quand j’avais 5 ans, j’ai fugué au ski. J’avais repéré une machine à jouets et mes parents n’avaient pas voulu s’arrêter... Alors je suis partie en chaussons retrouver la machine pour me l’acheter moi-même. Résultat : j’ai eu mon jouet, mais je n’ai pas réussi à revenir à l’hôtel ! Il a fallu que quelqu’un s’arrête en voiture et m’y reconduise. Quand je suis arrivée, il y avait des voitures de police partout qui étaient sur le point de partir me chercher. Je n’imagine même pas le stress de mes parents.

Mon job de rêve

J’ai toujours rêvé d’être entrepreneur, malgré les risques et les sacrifices que cela engendre. J’aime l’idée de créer tout par moi-même et de jouer sur ma créativité.

Le réseau social que j'utilise le plus (et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre)

Instagram. D’autant plus depuis que j’ai été élue Miss, je l’utilise quotidiennement pour avoir une proximité avec mes fans via mes lives, mes stories... J’aime tellement partager et échanger avec eux.

Le truc que tout le monde adore et que je déteste

Le chocolat blanc. J’adore le chocolat, mais le blanc m’écœure terriblement.