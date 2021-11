Miss France 2022 - "Je trie mes vêtements par couleur" : l'interview décalée de Cécile Wolfrom, Miss Alsace

Instagram, car c’est le réseau social le plus utilisé par mon entourage donc avec lequel je peux connecter avec un maximum de mes proches. En outre, j’aime sa configuration, le fait de pouvoir communiquer uniquement par des visuels la possibilité de faire des stories. Cela me permet de partager mon quotidien et d’échanger plus facilement avec mes abonnés !

Le réseau social que j'utilise le plus (et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre)

Au collège, nous avions trouvé la salle dans laquelle se situait le boitier d’électricité de toute l’école. À la place de me rendre en cours de mathématiques, j’ai éteint l’électricité pour l’ensemble de l’établissement. Ils ont évidemment trouvé la coupable et j’ai dû faire des travaux d’intérêts généraux pendant trois semaines.

Pourquoi je participe à Miss France

C’est une idée que j’ai en tête depuis longtemps, j’ai toujours regardé l’élection et la magie de ce fameux soir m’a toujours fait rêver. Par manque de maturité et de confiance en moi, je n’ai pas osé me présenter plus tôt, mais désormais je me sens prête ! C’est l’occasion pour moi de relever un nouveau challenge, de faire rayonner ma magnifique région, particulièrement son patrimoine historique et culturel.

Ma cause de cœur

La lutte contre les cancers pédiatriques.

Ma pire crainte le soir de l’élection

La chute en talons lors d’un défilé !