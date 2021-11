Miss France 2022 - "Je rêve de présenter 'Rendez-vous en terre inconnue'" : l'interview décalée de Julie Cretin, Miss Franche-Comté

"L’air du vent", de Pocahontas (mais ça reste entre nous !). C’est une chanson qui me rappelle nos après-midis à regarder des Disney et à chanter avec ma sœur ! C’était plus des karaokés que des après-midis au calme...

Les demoiselles du téléphone. J’adore l’ambiance à l'ancienne, les costumes, les décors et aussi les coiffures qui sont toujours au top (même quand il pleut) ! Les femmes sont au cœur de la série : elles sont fortes, courageuses et inspirantes, car elles se battent sans relâche pour leur liberté et leurs droits.

La personne qui m’inspire le plus actuellement est Lucie Basch. C’est une jeune femme française, auto-entrepreneuse et fondatrice de Too Good to Go. C’est une application qui permet d’acheter les invendus alimentaires des restaurants, boulangeries et supermarchés et qui permet d’éviter le gaspillage alimentaire et réduire les pertes de produits.

Instagram. Je trouve que c’est un réseau social très complet. Story, post, ŕeel, live... On peut facilement partager son quotidien et on se prend vite au jeu quand il s’agit de trouver LE spot instagrammable.

Le réseau social que j'utilise le plus (et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre)

Présenter l’émission "Rendez-vous en terre inconnue". Depuis toujours je suis attirée par les médias et j’aime aussi voyager. J’ai réalisé un voyage humanitaire en Indonésie et j’ai eu la chance de partager le quotidien des locaux ainsi que leur culture. J’aime aller à la rencontre des gens et découvrir ce qui se fait ailleurs, pour sortir de ma zone de confort. Je pense que cette émission est un doux mélange de ces deux grands centres d’intérêts de ma vie.

Lorsque j’avais 6 ans, j’ai décidé qu’une frange m’irait bien. Alors je me suis coupé les cheveux seule et évidemment, c’était une ca-ta-strophe !

Le truc que tout le monde adore et que je déteste

Les glaces !

Mon produit local indispensable

Le Mont d’Or ! Un fromage bien spécial : il est entouré d’une sangle en épicéa et se mange chaud ou froid directement dans sa boîte. Il est saisonnier alors pour en profiter je vous invite à venir visiter ma belle Franche-Comté entre septembre et mai, vous ne serez pas déçus ! Au four avec un peu de vin blanc (du Jura évidemment), une salade verte, de la saucisse de Morteau et des patates, c'est encore mieux !

Pourquoi je participe à Miss France

Miss France est un rêve de petite fille et un objectif de jeune femme pour moi. C’est une aventure qui représente bien plus qu’un simple concours de beauté. Je pense que c’est un accélérateur de vie qui permet à des jeunes femmes de faire connaitre au plus grand nombre leurs combats et leurs projets. C’est un moyen de s’ouvrir à de nouvelles rencontres et de nouvelles opportunités, qui peuvent changer une vie.

Ma cause de cœur

J’ai été harcelée pendant mes années collèges et je l’ai très mal vécu. Aujourd’hui, il me tient à cœur d’en parler le plus possible afin de sensibiliser par le biais de mon expérience. J’aimerais sensibiliser les collégiens et lycéens, mais également les parents et les professeurs, qui sont très importants.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ce que je redoute le plus, c'est le fait de me sentir trop stressée pour profiter de cet instant unique (et complètement fou) qui s’offrira à moi.