Miss France 2022 - "J'écoute de la musique au quotidien" : l'interview décalée de Ludivine Edmond, Miss Guadeloupe

Rihanna, "Get it over with". Elle n’est pas inavouable, mais je l’écoute généralement seule.

Instagram, car selon moi c’est le réseau social le plus complet. Il regroupe plusieurs fonctionnalités : les stories, les reels, les posts, les IGTVs... Par ailleurs, c’est le réseau social le plus professionnalisant, une vraie vitrine pour développer une activité.

Le réseau social que j'utilise le plus (et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre)

Pourquoi je participe à Miss France

Au-delà de la compétition, des strass et des paillettes, je pense que le concours Miss France est avant tout une aventure humaine : le moyen de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi l’opportunité d’élargir ses connaissances. Si demain, j’ai la chance de remporter le titre de Miss France, ce sera un véritable honneur de porter les couleurs de la France à l’échelle internationale, grâce à la richesse et l’authenticité de la Guadeloupe. Ce sera une occasion d’inciter les jeunes filles à ne jamais baisser les bras et toujours garder leurs objectifs en vue peu importe les aléas de la vie. De surcroît, j’aimerais véhiculer à ces jeunes filles un message de leadership passant par la confiance et l’estime de soi malgré le regard d’autrui. Afin qu’elles puissent ainsi dépasser leurs limites et s’autoriser des places, des postes qui ne sont pas forcément ceux prévus pour elles par la société.

Ma cause de cœur

La cause que j’aimerais défendre à Miss France est avant tout un message d’inclusion des beautés plurielles impliquant directement l’acceptation de soi. En effet, au sein de la société, nous sommes tous issus de cultures différentes, d’éducations différentes et de standards de beauté incontestables. À mon sens, cette mixité est une véritable richesse et je trouve dommage qu’elle ne soit pas assez représentée dans le domaine de la mode, du cinéma, de la politique, etc. Selon moi, il est nécessaire d’avoir des personnalités auxquelles on puisse s’identifier, se référer au sein de notre propre pays sans avoir forcément besoin de s’inspirer de l’étranger. Ce sentiment de proximité est essentiel, car il permet une construction et un développement de soi optimal. Peu importe nos origines, notre orientation sexuelle, nos goûts vestimentaires, nos capacités, et j’en passe. J’aimerais que l’acceptation des différences soit synonyme de richesse universelle.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Tomber.