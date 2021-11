Miss France 2022 - "Dès que je me lève, je suis sur Instagram " : l'interview décalée de Marion Ratié, Miss Languedoc-Roussillon

Instagram. Avant d’être Miss je n’étais pas très active sur les réseaux sociaux, car j’étais trop prise par mes études. Aujourd’hui, dès que je me lève le matin je suis sur Instagram et c’est la dernière application que je consulte avant de m’endormir. Je ne suis pas en quête de millions de followers ou de likes. Mais c’est un endroit où l’on peut partager de belles photos et de petits bouts de notre vie. Et où l’on peut échanger avec des personnes que l’on ne rencontrera peut-être jamais mais ces échanges permettent de s’enrichir… Je suis vraiment touchée par le soutien et la bienveillance de ma communauté sur Instagram, je ne m’attendais pas à un tel élan de soutien !

Le réseau social que j'utilise le plus (et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre)

Je fais de la danse depuis que je suis toute petite. J’aurais rêvé d’intégrer une grande compagnie pour me produire sur les plus grandes scènes du monde.

Déjà très coquette, à 8 ans, j’ai essayé de me faire un brushing toute seule. Manque de chance, je n’avais pas choisi la bonne brosse (brosse ronde avec des picots en plastique). Résultat : tous les cheveux couvrant le dessus de ma tête étaient pris dans celle-ci et il était impossible de l’enlever. Ma mère avait deux rendez-vous médicaux ce jour-là, j’ai dû l’accompagner la brosse sur la tête. Le soir même, mon père a passé trois heures à enlever mes cheveux de la brosse à la pince à épiler. Note à moi-même : ne plus utiliser n’importe quelle brosse quand je me fais un brushing !!!

Le truc que tout le monde adore et que je déteste

Le repas tendance du moment : les sushis.

Mon produit local indispensable

La fleur de sel de Camargue et les herbes de Provence de mon grand-père, impossible de choisir entre les deux.

Pourquoi je participe à Miss France

Depuis toute petite, je regarde l’élection de Miss France avec des étoiles dans les yeux. Je rêvais d’être sur scène, de porter de belles robes et surtout de faire partie de ce show exceptionnel. Aujourd’hui, en tant que jeune femme, je vois au-delà des strass et des paillettes. J’ai compris qu’une écharpe de Miss incombe une vraie responsabilité. Cela nous permet d’avoir une voix qui porte, qui compte. Être Miss Languedoc-Roussillon m’a permis de m’engager dans des projets qui me tenaient à cœur depuis longtemps, mais que je ne pouvais pas réaliser en étant juste "Marion". Être Miss France me permettrait d’aller encore plus loin dans ces engagements, et d’élargir encore plus mes horizons. C’est un accélérateur de vie incroyable !

Ma cause de cœur

La lutte contre le cancer du sein. Ce combat me tient particulièrement à cœur, d’une part parce que j’ai été touchée de près par la maladie à plusieurs reprises, et d’autre part car ma maman travaille dans un service de radiothérapie au sein d’un CHU. Je soutiens plus particulièrement le développement des soins supports (soins socio-esthétiques, sport, soutien psychologique…) qui peuvent être proposés aux femmes pendant et après leur maladie.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Comme la plupart des candidates, j’ai peur de tomber sur scène et d’apparaitre dans tous les bêtisiers de Noël des 20 prochaines années !