La première candidate à Miss France 2022 a été élue à Tahiti

"Vous avez des talons, non ?", s’est amusé l’animateur au moment d’interroger Tumateata Buisson, qui mesure 1,81m. Celle qui se décrit comme "simple, authentique et bienveillante" a tenté sa chance à Miss Tahiti en hommage à sa mère décédée il y a trois ans. "Une pensée particulière à toi, Maman… Mon moteur et ma force, tu étais là tout le long de cette aventure. Cette victoire est pour toi", a-t-elle écrit sur Instagram. Chargée de communication auprès de Tahiti Tourisme, la Polynésienne "se sent prête pour Miss France" comme elle l’a affirmé sur Polynésie 1ere.