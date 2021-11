Miss France 2022 - "Mon icône, c'est ma maman" : l'interview décalée de Julie Beve, Miss Limousin

Instagram, car il y a plus d’interactivité et de contenu.

Le réseau social que j'utilise le plus (et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre)

Mon produit local indispensable

Le miel, c’est vraiment mon indispensable (masque pour le visage, etc).

Pourquoi je participe à Miss France

Je me suis inscrite par curiosité dans un premier temps, et aussi pour me sortir de ma zone de confort mais j’ai toujours adoré Miss France. Et aujourd’hui ce concours me permet de vivre un de mes rêves de petite fille.

Ma cause de cœur

L’écologie. Qu’il s'agisse de petites ou de grandes actions, nous pouvons tous apporter notre pierre à l’édifice pour dépolluer nos belles régions. Préserver l’environnement est aussi une façon de préserver un avenir pour l’être humain.

Ma pire crainte le soir de l’élection

La chute sur scène, c’est ma plus grande appréhension !