Miss France 2022 - L'interview décalée d'Eva Navarro, Miss Provence : "'Prison Break' est ma série préférée"

Plus jeune, j’ai voulu faire une frange comme ma meilleure amie et je l’ai faite seule…

Mon produit local indispensable

L’huile d’olive, bien sûr !

Pourquoi je participe à Miss France

Au-delà d’être un concours de beauté, c’est une aventure unique, une expérience humaine, une façon de se faire entendre sur des causes qui nous tiennent à cœur et de se faire entendre en tant que femme. C’est une opportunité pour moi qui ne se représentera pas deux fois, cette possibilité de rencontrer des femmes de la France entière avec des valeurs et des causes profondes à défendre.

Ma cause de cœur

Sans aucun doute la lutte contre le harcèlement scolaire, en ayant moi-même été victime plus jeune.

Ma pire crainte le soir de l’élection

En tant que Miss Provence, monter sur le plateau Miss France sans Jean-Pierre Foucault !