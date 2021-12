Miss France 2022 : quelle candidate décroche la couronne sur Instagram ?

EN CHIFFRES – Fenêtre sur leur quotidien pailleté, les réseaux sociaux jouent aussi le rôle d’un premier indicateur de popularité pour les 29 prétendantes au titre. Un match remporté haut la main par une Miss régionale, qui a une longueur d’avance numérique sur ses concurrentes.

Elles sont nées avec les réseaux sociaux. Et semblent ne plus pouvoir s’en passer, au point de forcer l’organisation à sévir. Les candidates à l’élection de Miss France 2022 ont été privées pendant quelques jours de leur accès à Instagram. À trop vouloir partager leur quotidien avec leurs admirateurs, les jeunes femmes ont dévoilé des coulisses censées rester secrètes jusqu’au jour J. Signe de l’importance qu’a pris cet outil devenu indispensable à toute reine de beauté.

La promotion 2022 est encore plus connectée que la précédente, ses trois-quarts dépassant les 10.000 abonnés. Mais attention à ce que le virtuel ne prenne pas le dessus sur la réalité. Les candidates de la promotion 2022 ont aussi été rappelées à l’ordre à propos de clichés parfois trop retouchés. "Miss France, ce n’est pas Miss Instagram", a encore rappelé Sylvie Tellier en marge de la conférence de presse. Ceux qui voteront ce samedi 11 décembre ne seront d'ailleurs pas forcément ceux qui offrent des likes aux posts des jeunes femmes. On s’est tout de même penché sur les profils des 29 prétendantes à la succession d’Amandine Petit pour tenter de voir celles qui avaient déjà séduit une partie du public.

Miss Nord-Pas-de-Calais : 36,4k abonnés

Son compte Instagram ressemble à un catalogue de mode. Rien d’étonnant quand on sait que Donatella Meden est mannequin quand elle n’étudie pas le marketing et la communication. Son cliché le plus symbolique ? Celui où elle pose avec notre Miss Univers française Iris Mittenaere, Nordiste comme elle. Soutenue par un comité qui a déniché trois Miss France en quatre ans, la jeune femme de 21 ans annonce d’emblée la couleur : elle est "en route pour Miss France 2022". Vous voilà prévenus. Son compte : @donatellamedenoff Son interview décalée : "Je rêve d’être architecte"

@DonatellaMedenOff/ Instagram

Miss Rhône-Alpes : 39,7k abonnés

L'écharpe et le ballon sont ses accessoires indispensables. Charlotte Faure, 20 ans, fait se rencontrer ses deux mondes sur son compte Instagram, où les photos d'elle chez les Miss côtoient celles où elle est sur un terrain de volley. Elle pose même avec Alexandra, gagnante de "Koh-Lanta" qui a dû lui glisser quelques conseils supplémentaires pour rester concentrée le jour J. Passer la soirée sur 12cm de talons, c'est un peu comme participer à l'épreuve des poteaux non ? Son compte : @charlotte__faureoff Son interview décalée : "J'aimerais être Jean Dujardin au féminin"

@charlotte__faureoff/Instagram

Miss Provence : 41,2k abonnés

Eva Navarro parle de son compte Instagram comme d'"un outil de travail, un CV, une page de découverte". La jeune Provençale de 20 ans y partage ses clichés de vacances et ses séances photos glamour, du Sud de la France à Paris. Entre deux clichés ultra travaillés, elle ose même le sans maquillage. Suffisamment rare dans le monde merveilleux des réseaux sociaux pour être souligné. Son compte : @evanavarrooff Son interview décalée : "Prison Break est ma série préférée"

@evanavarrooff/Instagram

Miss Champagne-Ardenne : 50,6k

Elle a de faux airs de Kim Kardashian. Et comme elle, elle adore les selfies devant un miroir. Léna Massinger apporte un soin particulier à ses looks. Sur Instagram, la jeune femme de 20 ans multiplie les tutos mode et mise en beauté. Elle nous confie utiliser beaucoup plus Snapchat, car elle trouve que c'est le réseau social "où elle est la plus naturelle". Son compte : @lenamassingeroff Son interview décalée : "J'aime que mon lit soit parfaitement fait"

@lenamassingeroff/Instagram

Miss Alsace : 80,9k abonnés

Elle est la candidate à avoir la plus grosse communauté sur Instagram. Elle est aussi celle qui l'utilise le plus. Cécile Wolfrom poste quasi quotidiennement depuis l'annonce de sa candidature au titre de Miss Alsace au début de l'été. La jeune femme de 23 ans, étudiante en 6e année de pharmacie, ouvre les portes de sa vie de reine de beauté et partage sa fierté d'être alsacienne. Car oui, on peut être Miss et préférer poster une flammenkuche plutôt qu'un selfie. Son compte : @cecilewolfromoff Son interview décalée : "Je rêve d'être astronaute"

@cecilewolfromoff/Instagram

Delphine DE FREITAS

