Geneviève de Fontenay "très choquée" que Miss France puisse un jour avoir des candidates transgenres

"Miss France n’est pas un concours contre-nature ! C’est une élection qui symbolise l’élégance dans une ambiance saine et nationale ! Il faut arrêter de saccager l’image de Miss France", conclut-elle, soulignant notamment que c’était elle la présidente du comité Miss France "et non Sylvie Tellier". Des propos jugés transphobes et qualifiés "d’immondes" par l’adjoint à la maire de Paris Jean-Luc Romero-Michel.