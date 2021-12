Miss Monde : des candidates à l’isolement pour suspicion de Covid à deux jours de l’élection

Après trois semaines de préparation intenses et d’épreuves préliminaires, la cérémonie qui sacrera la gagnante sera diffusée en direct dans la nuit de jeudi à vendredi, heure française. C’est April Benayoum qui fera de mieux de son mieux pour porter haut les couleurs de la France. L’ancienne Miss Provence et première dauphine de Miss France 2021 s’est distinguée lors du Top Model Challenge mais ne figurait pas parmi les finalistes du Beauty with a purpose, catégorie essentielle de ce concours dans lequel les participantes défendent un projet caritatif. Mais la Miss Monde en titre, la Jamaïcaine Toni-Ann Singh, ne figurait pas non plus parmi les finalistes de cette section il y a deux ans. De quoi tout même laisser espérer un joli classement – et pourquoi pas la victoire – à la Française.