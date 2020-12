Miss Provence victime de tweets antisémites, Marlène Schiappa saisit la justice

Le diffuseur TF1, le producteur EndemolShine ainsi que l'organisation Miss France ont fait savoir dimanche qu'ils condamnaient "fermement les propos haineux et antisémites proférés sur les réseaux sociaux à l'encontre d'April Benayoum, Miss Provence. Le racisme et la discrimination sont totalement contraires aux valeurs de la chaîne, de la production et de l'émission. Tout notre soutien à Miss Provence, première dauphine".

"Miss Provence est la France dans sa diversité des origines et des confessions", a pour sa part insisté Perrine Goulet, députée Modem de la Nièvre en partageant le tweet d'Aurore Bergé. "Aux traditionnels commentaires sexistes et racistes, on peut cette année ajouter les invectives antisémites. Cet événement me met toujours aussi mal à l’aise. Soutien à elles toutes. Non ! Elles ne l’ont pas cherché", a ajouté de son côté l'ancienne ministre et actuelle sénatrice socialiste de l'Oise, Laurence Rossignol. "Les lâches et les frustrés des réseaux sociaux frappent à nouveau. Derrière leur clavier et scotchés devant leur télé, les propos antisémites et haineux fusent contre Miss Provence. Des minables. Soutien à cette reine de beauté", a pour sa part tweeté le député LaREM de l'Indre François Jolivet.