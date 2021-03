La prochaine Miss Univers sera couronnée au printemps : qui représentera la France ?

Cheveux ultra laqués, questions pièges et noms hurlés dans un micro préparent leur retour. Après une pause forcée d’un an et demi en raison de la pandémie, le concours Miss Univers relance la machine et donne rendez-vous au public à Hollywood, en Floride. C’est là, au Seminole Hard Rock Hotel & Casino, que se tiendra l’élection le 16 mai prochain.

L’annonce a été faite dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de l’évènement. L’occasion de redécouvrir en images les quatre derniers couronnements, en commençant par celui de la Française Iris Mittenaere.